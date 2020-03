Populares revoltados com operação de desocupação de habitações sociais em Lisboa

Está a decorrerer, esta sexta-feira, uma operação de desocupação de casas municipais tomadas de forma ilegal no Bairro Alfredo Bensaude, nos Olivais, Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar, esta operação está a ser feita realizada pela Gebalis, entidade municipal que gere as casas da autarquia. Os moradores encontram-se revoltados e pretendem que esta operação seja suspensa e que se reúnam condições para as famílias carenciadas daquele bairro.A PSP foi mobilizada para o local.Em atualização