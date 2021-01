Os dois jovens, de 16 e 18 anos, atacaram a mulher, de 64, numa rua do Parque das Nações, em Lisboa, com a intenção de a roubar. Não contavam, no entanto, com a reação de populares, que assistiram à tentativa de assalto e os impediram de fugir até à chegada de uma patrulha da polícia.













Devido à violência do ataque, a vítima teve mesmo de ser transportada para o hospital, onde recebeu assistência médica, relatou esta sexta-feira a PSP.