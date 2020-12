Porta-contentores de 366 metros avariado ao largo de Sagres após incêndio na casa das máquinas

Um navio mercante encontra-se fundeado ao largo de Sagres depois de um incêndio ter deflagrado sábado de madrugada na casa das máquinas. O navio, que andou algum tempo à deriva, está ser apoiado pela Marinha e a Polícia Marítima.

Com o comprimento de mais de três campos de futebol, o ‘Elba’, um porta-contentores dinamarquês, está fundeado a cerca de 3,5 quilómetros ao largo do porto da Baleeira, em Sagres. O navio ficou sem propulsão devido a um incêndio na casa das máquinas, quando navegava a cerca de 37 quilómetros a sul de Portimão. Depois seguiu, à deriva, até à zona de Sagres, onde conseguiu fundear, com a ajuda da lancha 'Cassiopeia', da Marinha Portuguesa, e outra lancha da Polícia Marítima de Lagos.

Segundo referiu este domingo ao CM o comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto de Lagos, que coordena as operações de apoio ao 'Elba', o fogo "deflagrou na madrugada de sábado mas não causou quaisquer vítimas, apenas danos materiais". O armador foi alertado e este domingo técnicos estavam a tentar reparar a avaria. "Caso tal não seja possível, o navio será rebocado para um porto próximo, a fim de ser reparado", adiantou o mesmo responsável, esclarecendo que no local "já se encontra um rebocador".

O navio mercante, de 366 metros, é visível a grande distância. Os elementos da tripulação, num total de 32, conseguiram extinguir o fogo que tinha deflagrado a bordo. O incêndio afetou apenas a zona da casa das máquinas. A equipa de combate à poluição no mar sediada no Departamento Marítimo do Sul, pertencente à Autoridade Marítima Nacional, foi ativada e encontra-se em prontidão caso seja necessário atuar. Admite-se que o navio tenha de ser rebocado para um porto próximo caso os esforços para o reparar não tenham sucesso.