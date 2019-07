Portagens da Via do Infante pagam 76% dos encargos

A A22 (Via do Infante) registou, no ano passado, o mais alto nível de cobertura de encargos com o dinheiro pago pelos automobilistas em portagens, entre todas as ex-SCUT do País, segundo o último relatório sobre parcerias público-privadas da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).Os encargos brutos com a única autoestrada algarvia atingiram os 54,5 milhões de euros, em 2018. No que diz respeito a receitas, foram arrecadados 41,4 milhões, o que se traduziu numa taxa de cobertura de encargos de 76% - a maior de entre todas as ex-SCUT.Em comparação com o ano anterior (2017), os encargos brutos com a concessão algarvia tiveram um acréscimo de 4,2 milhões de euros, enquanto as receitas subiram 3,2 milhões, segundo dados da UTAP.Em resultado do turismo, o terceiro trimestre do ano passado (julho, agosto e setembro) foi aquele em que o valor arrecadado foi mais elevado, atingindo os 16,4 milhões de euros. No extremo oposto, o trimestre com menos receitas foi o primeiro do ano (6,9 milhões).Entretanto, o boletim sobre mobilidade e conjuntura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve indica que houve um aumento do tráfego na Via do Infante em todos os trimestre do ano passado. Durante o verão, o tráfego médio diário na A22 alcançou os 22 903 veículos.Também na ponte internacional do Guadiana e na autoestrada 2, que liga o Algarve a Lisboa, houve um aumento do número de carros.Além da A22, as concessões que representam um menor esforço financeiro para o Estado, em termos relativos, são as da Costa de Prata, do Norte Litoral e do Norte, todas com taxas de cobertura dos encargos acima dos 50%, revela o relatório.