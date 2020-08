Pórtico destruído por camião em Braga

O pórtico olímpico que, desde 1950, assinalava a entrada no recinto do Estádio 1º de Maio, em Braga, foi destruído, na passada sexta-feira, por um camião-grua, com altura superior à estrutura derrubada.O camião em causa tinha participado em trabalhos na zona e o motorista não se terá apercebido do facto de a carga ter uma altura superior ao pórtico.A Câmara de Braga já fez saber que "o pórtico será reconstruído nos próximos dias", acrescentando que "as pedras foram todas numeradas e guardadas".O velho estádio já fez 70 anos e é monumento de interesse público desde 2012.