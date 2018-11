Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimão testa sistema de alerta de tsunamis

Já foi instalado um conjunto de sirenes na praia da Rocha, mas sistema deverá ser alargado a todo o litoral do concelho.

Por José Carlos Eusébio | 09:42

O sistema de alerta de tsunamis de Portimão vai ser testado na próxima segunda-feira, no âmbito do exercício A Terra Treme. Para já, encontra-se instalado um conjunto de sirenes na fortaleza de Santa Catarina, na praia da Rocha, mas em breve deverão ser colocados mais equipamentos sonoros em três outros pontos do concelho, apurou o CM.



No País, só Cascais dispõe de um sistema de alerta semelhante.



Será pelas 11h05 de segunda-feira que as sirenes irão soar pela primeira vez. Richard Marques, comandante operacional municipal da Proteção Civil, explica que o sistema "está preparado não só para emitir o som de sirenes como também mensagens pré-gravadas, em português e inglês".



O teste permitirá determinar qual a área de alcance do alarme sonoro. Com base nos resultados do teste, será então possível determinar onde deverão ser colocadas mais sirenes - semelhante às usadas nas zonas de risco de inundação de barragens - de forma a abranger todo o litoral do concelho.



Além das sirenes, está prevista a instalação de "sinalética nas áreas suscetíveis de serem inundadas por uma onda de tsunami, com indicação dos locais seguros para onde as pessoas se devem dirigir", frisa Richard Marques.



O sistema de alerta resulta de "um protocolo com uma empresa privada, que cedeu o equipamento gratuitamente e que tem permitido testá-lo", realça o responsável municipal. O sistema é monitorizado 24 horas por dia, a partir da sala de operações e comunicações do Centro Municipal da Proteção Civil.



A ligação com as sirenes é feita por rádio e por GSM.