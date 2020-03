Porto de Sines estreia-se em operações de bancas com gás natural

O Porto de Sines realizou este fim de semana, o primeiro abastecimento de combustível de bancas a navios, utilizando Gás Natural Liquefeito (GNL), efetuado em Portugal Continental.

A draga "SCHELDT RIVER" que está a trabalhar nas obras de ampliação do Terminal XXI inaugurou este tipo de operações, demonstrando a capacidade desta infraestrutura portuária em se adaptar às necessidades dos seus clientes.

Segundo fonte da APS, a operação realizada, conhecida pela expressão inglesa truck-to-ship, caracteriza-se pelo "abastecimento de GNL ao navio através de camião-cisterna parqueado no cais de acostagem".

Neste caso particular, "o GNL foi carregado no camião-cisterna na estação de enchimento do Terminal de Gás Natural e fornecido ao navio atracado no Terminal Multipurpose, com toda a operação a decorrer na área de jurisdição do Porto de Sines".

Apesar de ser uma operação que não apresenta grandes riscos, "todos os procedimentos foram ativados por forma a garantir a total segurança do abastecimento, estando as equipas do Porto de Sines treinadas para lidar com este tipo de produto".

Procedimentos como este realçam a capacidade e importância do Porto de Sines no panorama nacional, ao mesmo tempo que vão ao encontro das orientações comunitárias que visam a descarbonização da economia, utilizando o Gás Natural como combustível de transição para alternativas ainda mais ecológicas, reduzindo a poluição atmosférica e as emissões de gases com efeito de estufa.

Este tipo de operação foi realizado no nosso país, pela primeira vez, em dezembro de 2017, com o abastecimento do navio de cruzeiros AIDA Prima no Porto do Funchal.

Importa ainda lembrar que em 2019 o Terminal de GNL de Sines ultrapassou os 4 milhões de toneladas, o melhor resultado desde a sua entrada em exploração em 2004, representando um crescimento homólogo de 44,5%, face a 2018.