Porto perde 20 por cento das lojas numa década

Desertificação da cidade e ausência de soluções de mobilidade apontadas como causas para a queda do comércio.

Por Manuel Jorge Bento | 08:17

Uma em cada quatro lojas da cidade do Porto fechou as portas, nos últimos dez anos, indica Nuno Camilo, que deixa a presidência da Associação de Comerciantes do Porto. "De acordo com o nosso Observatório do Comércio, o número de empresas e restaurantes é cada vez maior e o comércio vai encerrando vertiginosamente por falta de renovação da população da cidade", disse ao CM.



"A desertificação, com cada vez menos residentes no Porto, condiciona a atividade empresarial. E o comércio, das duas uma: ou consegue pagar as rendas altas ou não consegue sobreviver", afirmou Nuno Camilo. Excluindo o setor da restauração, "20 a 25 por cento das lojas fecharam na última década", indicou. Já quanto à proteção de lojas históricas, considera que é "um remendo às imposições da lei do arrendamento".



Outra questão que também dirigente da Confederação do Comércio e Serviços refere é a mobilidade. "Faltam zonas de cargas e descargas para que os camiões não sejam obriga-dos a parar em segunda fila e existem obras mal planificadas ou realizadas sem os devidos avisos atempados para as empresas e comerciantes", concretizou.



Estas são questões consideradas por Nuno Camilo como essenciais para o seu sucessor. Joel Azevedo, empresário de restauração, foi eleito esta terça-feira para a liderança da Associação de Comerciantes do Porto.