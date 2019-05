Portugal base de fraude alemã com IVA de licenças de emissão de carbono

Investigações sobre fraude com o IVA de licenças de emissão de carbono, com origem na Alemanha, levaram as autoridades a fazer buscas a sedes de empresas fantasma na Amadora.O processo, que se arrasta desde 2010 e lesou o Estado alemão em 27,5 milhões de euros, é apenas um de vários que comprova a existência de um esquema de carrossel a nível europeu que usa as transações intercomunitárias para fugir ao fisco.Em causa está o comércio de combustíveis, aço, certificados verdes, automóveis, smartphones ou marisco, que são comercializados por empresas fictícias de forma a escapar ao pagamento do IVA.De acordo com o semanário Expresso, Portugal não é um dos países mais afetados, mas serve de placa giratória dos produtos.Da mesma forma, os cabecilhas destes grupos organizados usam o nosso País como base.Num dos casos já detetados, uma empresa registou apenas uma caixa do correio num edifício de escritórios na Amadora e conseguiu ludibriar o fisco alemão em milhões de euros.