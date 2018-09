Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal com metade da área ardida da UE

Relatório anual da Comissão Europeia revela que 41 por cento da área ardida em 2017 situa-se em território nacional.

Por Isabel Jordão | 01:30

Quase metade da área ardida em 2017 na Europa situa-se em território nacional, revela o relatório anual sobre incêndios florestais da Comissão Europeia apresentado esta quinta-feira, em Bruxelas.



O ano passado arderam 563 674 hectares de floresta em Portugal, mais do que no conjunto dos seis anos anteriores. Esta área corresponde a 41 por cento dos 1,2 milhões de hectares ardidos nos outros países da Europa. As chamas custaram a vida a 127 pessoas e causaram prejuízos económicos no País estimados em dez mil milhões de euros.



Uma tragédia de tal dimensão que mobilizou os portugueses na ajuda às vítimas e na discussão das medidas a tomar para evitar novas mortes. É disso exemplo o ciclo de conferências "CM não esquece!", que esta quinta-feira reuniu em Leiria António Louro, engenheiro florestal e vice-presidente da Câmara de Mação, Moita Flores, antigo inspetor da PJ e ex-autarca, Raul Castro, presidente da Câmara de Leiria e Carlos Rodrigues, diretor-executivo do CM e da CMTV, sob a moderação do diretor-adjunto José Carlos Castro.



Carlos Rodrigues disse que os incêndios do ano passado causaram um "trauma coletivo" que ainda não foi ultrapassado, frisando que "é um imperativo categórico evitar mais mortes". "Nesta tragédia, muito se aprendeu, mas vai levar tempo a recuperar, porque não é carregar num botão e está tudo feito", disse, por seu lado, Raul Castro.



Já António Louro disse que "a floresta precisa de décadas para ter retorno", enquanto Moita Flores referiu que "o maior drama que o País atravessa agora é a paisagem deserta de pessoas".



PORMENORES

Pinhal de Leiria

Referindo-se ao Pinhal de Leiria, Raul Castro acusou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de "inércia", por não ter feito "qualquer intervenção, a não ser acompanhar iniciativas".



Incendiários

Moita Flores diz que os incendiários são responsáveis por "fatia muito pequena" dos fogos. Mais do que penalizar, defendeu sujeição a medidas de segurança.



Planeamento

António Louro defendeu a criação de um "fundo soberano nacional para a floresta", para que no futuro haja recursos económicos para o planeamento, ordenamento e gestão do território.