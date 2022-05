Portugal conta com nove medalhas nos Jogos Internacionais dos Special Olympics Malta

Portugal fechou com nove medalhas, três das quais de ouro, a participação nos Jogos Internacionais dos Special Olympics Malta, que terminam na quarta-feira, nos quais esteve representado nas modalidades de atletismo e natação por oito atletas.

Na natação, com uma 'comitiva' de representantes, Portugal conseguiu duas medalhas de ouro, duas de bronze e uma de prata.

Andreia Farinha 'bisou' no pódio, ao conquistar ouro nos 25 metros e bronze nos 50 metros costas, tal como João Carlos, que conseguiu o ouro nos 100 metros livres, e a prata, nos 50 livres. Ainda na natação, João Duarte foi bronze nos 25 metros bruços.

No atletismo, Rita Mascarenhas foi ouro no salto em comprimento, especialidade na qual João Sequeira foi bronze. Nos 200 metros, Rafael Dolores conseguiu a medalha de prata e André Ferreira foi bronze no lançamento do peso (nível 2).

O movimento Special Olympics tem como missão proporcionar as condições para a prática de atividade física e do desporto, de forma contínua e variada e com impacto na inserção social, para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, construindo um mundo onde cada pessoa, independentemente da sua capacidade, seja aceite e valorizada.