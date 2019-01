Portuguesas ganhavam milhares de euros por casamentos falsos com asiáticos

SEF desmantela rede internacional.

Por Miguel Curado | 17:58

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) participou hoje numa operação no âmbito da Europol (organismo europeu de polícia), que permitiu desmantelar uma rede organizada que recrutava portuguesas para legalizar imigrantes asiáticos através de casamentos feitos à margem da lei.

Foram feitas três detenções em Portugal, e 17 na Bélgica. A investigação, que decorria desde 2015, permitiu apurar que cada portuguesa aliciada por esta rede recebia milhares de euros para se casar com imigrantes asiáticos, na sua maioria paquistaneses, que nunca tinham conhecido. Após o casamento, o casal mudava-se para a Bélgica, com emprego arranjado para as portuguesas.



Os imigrantes asiáticos compravam então ações das empresas empregadoras das mulheres, o que lhes permitia, à luz da lei belga, obter autorizações de residência na União Europeia. Ao mesmo tempo, beneficiavam da Segurança Social belga.

Em Portugal, as buscas foram feitas nas zonas de Lisboa e Algarve.