Portugal é o quarto país com maior número de apreensões de haxixe

Foram apreendidas 15 toneladas em 2017.

Visto como uma porta de entrada de droga na Europa, devido à sua posição geográfica, Portugal foi, em 2017, o quarto País do velho continente com maior número de apreensões de haxixe. Ao todo, as autoridades policiais intercetaram 14,8 toneladas daquele estupefaciente.



Estes dados estatísticos constam do relatório apresentado pelo Conselho Internacional de Fiscalização de Estupefacientes.



Um documento que coloca a vizinha Espanha no topo da lista, com umas impressionantes 333 toneladas apreendidas, seguindo-se a França (57) e ainda Itália (18,7) a fechar o pódio.



A canábis mantém-se como a droga mais utilizada na Europa, correspondendo a 38 por cento do mercado de drogas ilícitas na União Europeia, segundo o mesmo relatório.