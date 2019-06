Portugal é um dos países mais atrasados da Europa na luta à corrupção

Portugal foi um dos piores alunos da Europa no combate à corrupção em 2018, segundo o relatório anual do Grupo de Estados Contra a Corrupção (Greco) do Conselho da Europa divulgado ontem e que avalia a atuação de juízes, procuradores da República e deputados.Entre os 35 países analisados, Portugal é um dos que estão mais atrasados na implementação de medidas anticorrupção. 72% das recomendações do organismo europeu não foram aplicadas.Os juízes surgem com a pior nota, segundo critérios que vão da declaração de conflito de interesses relativamente aos casos sujeitos ao seu veredicto à publicitação dos mesmos ou à revelação de rendimentos e património.A segunda avaliação mais negativa vai para os magistrados do Ministério Público português no que toca à independência para abrir e conduzir inquéritos. Relativamente à produção de leis anticorrupção, os deputados da Assembleia da República são os atores com melhores resultados.No topo dos países mais atrasados no combate à corrupção, surgem, atrás de Portugal, a Turquia com 68% de recomendações do Greco por implementar, Sérvia (60%), Grécia (46%), Croácia (42%), Bélgica (40%) e Roménia (31%) .A medalha de melhor aluno vai para a Finlândia. Este país nórdico implementou todas as medidas recomendadas para os juízes, Ministério Público e parlamento, segundo o estudo do Greco. A Suécia também tem feito o trabalho de casa no combate à corrupção, sobretudo entre os magistrados judiciais e os procuradores, com 87% das medidas aplicadas.No grupo dos mais ativos na prevenção deste tipo de crime encontram-se ainda Reino Unido, Estónia, Bulgária, Eslovénia e Montenegro.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta terça-feira o "apoio incondicional" à Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, no combate à corrupção. Marcelo defendeu ainda a "autonomia do Ministério Público", numa altura em que a revisão do estatuto pode retirar autonomia aos procuradores, como teme o Sindicato dos Magistrados.por cento é a média das medidas de combate à corrupção recomendadas pelo Greco que Portugal conseguiu implementar em 2018, entre Ministério Público, magistratura judicial e Assembleia da República.O Grupo de Estados Contra a Corrupção (Greco) nasceu em 1999 fruto de um acordo subscrito por 17 estados-membros do Conselho da Europa, mas que também está aberto a estados não europeus. Atualmente, tem 49 membros.