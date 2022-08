Portugal em Situação de Alerta nos dias 21, 22 e 23

Portugal vai entrar em Situação de Alerta no próximo domingo (dia 21) até terça-feira (dia 23), com nova reavaliação na próxima segunda-feira devido ao risco de incêndio e a previsão já anunciada do aumento das temperaturas, com os termómetros a subirem até aos 40 graus Celsius e o vento a rondas os 40km/hora. A atual situação de seca que o País atravessa, assim como a "massa florestal acumulada", foram também fatores sublinhados pelo Executivo para a tomada de decisão.Em declarações aos jornalistas e após a reunião com a Proteção Civil, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou também o reforço no terreno com 25 patrulhas das Forças Armadas na vigilância.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil poderá contratar até mais 500 operacionais para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios."A ANEPC fica com autorização para avançar com a contratação de mais 100 equipas de bombeiros, o que significa mais 500 homens, tendo em vista reforçar os meios humanos e permitir que esta reposição de meios mantenha o vigor e a eficácia que tem existido até agora", afirmou José Luís Carneiro, sublinhando que 90% dos incêndios têm sido debelados em 90 minutos.O ministro realçou também a antecipação de pagamentos às corporações de bombeiros, num montante que ascende a mais de um milhão de euros.Em atualização