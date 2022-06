Sou porta-voz do carinho e do afeto dos portugueses pelos seus militares que estão longe a defender os valores da Humanidade e da civilização do amor", disse ao CM D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas, que nos últimos dias visitou os contingentes de militares portugueses em exercícios da NATO na Roménia, a apenas 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.









Ver comentários