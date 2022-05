Portugal já acolheu 39 346 cidadãos que fugiram da guerra na Ucrânia

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já atribuiu, desde o início da invasão russa, 39 346 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e estrangeiros que residiam na Ucrânia.



Do total de acolhidos em Portugal 25 481 são mulheres, 13 865 homens e 12481 menores. Lisboa é o município com o maior número de proteções, num total de 6288, segue-se Cascais com 2520 pessoas acolhdidas, o Porto com 1450, Sintra com 1432 e Albufeira com 1133.

Segundo comunicado do SEF, já fpram emitidos 35 586 certificados de autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária, contendo números de utente de saúde, de segurança social e de identificação fiscal atribuídos pelas respetivas entidades.

"Desde o início do conflito, o SEF já comunicou ao MP 716 menores que se apresentaram na presença de outra pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado, sem perigo atual ou iminente; e à CPCJ 15 menores não acompanhados e/ou na presença de outras pessoas que não os seus progenitores ou representantes legais comprovados, em perigo atual ou iminente", explica o SEF.