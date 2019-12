Portugal lidera missão europeia no Mali

O brigadeiro-general Boga Ribeiro, do Exército, assumiu funções como comandante da Missão de Treino da União Europeia no Mali, que visa "fortalecer as capacidades das Forças Armadas" locais.A missão integra 825 militares de 27 nações, tendo formado 12 770 militares do Mali.Portugal leva 17 militares: 2 da Marinha, 12 do Exército e 3 da Força Aérea.