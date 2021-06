Portugal recebe 18 refugiados sírios vindos da Turquia na quarta-feira

Portugal recebeu, na quarta-feira, 18 refugiados oriundos da Turquia, elevando para 742 o total de cidadãos recebidos ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), informou hoje fonte oficial.

Segundo um comunicado dos gabinetes da ministra do Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna, trata-se de 18 cidadãos sírios que foram acolhidos no concelho de Lisboa.

No âmbito do Programa de Reinstalação do ACNUR, Portugal já acolheu 742 pessoas vindas do Egito (281) e da Turquia (461) de diferentes nacionalidades, nomeadamente da Síria, Etiópia, Eritreia, Somália, do Iraque, Sudão e do Sudão do Sul.

O acolhimento e a integração têm sido uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que tem envolvido o Estado central, autarquias locais, entidades públicas e privadas e que tem sido reconhecido pelo ACNUR, pela Organização Internacional das Migrações (OIM), pela União Europeia e pelo Conselho da Europa, acrescenta o documento.

Em simultâneo, Portugal tem dado resposta positiva a todas as situações de emergência que decorrem de resgates humanitários, tendo acolhido já 234 pessoas recolhidas através de operações conjuntas no Mediterrâneo, ao longo dos últimos anos.

No âmbito do compromisso português com a Comissão Europeia para a recolocação de até 500 menores não acompanhados, encontram-se já em Portugal 100 crianças e jovens.

Portugal foi o sexto país europeu que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação da UE, recebendo 1.550 refugiados entre dezembro de 2015 e abril de 2018. Destes, 1.190 vieram da Grécia e 360 de Itália, tendo sido acolhidos por 97 municípios.

Ao abrigo do Acordo Administrativo assinado entre Portugal e Grécia, que prevê a transferência de 100 beneficiários/requerentes de proteção internacional, também já chegou a Portugal uma família de três elementos, aguardando-se a chegada de mais pessoas.

Portugal recebeu igualmente 142 requerentes de asilo ao abrigo do acordo entre a UE e a Turquia, entre junho de 2016 e dezembro de 2017.