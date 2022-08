Portugal registava quatro fogos ativos às 05h30

Portugal continental registava este sábado, às 05h30, quatro fogos ativos, sendo o do Sabugal, no distrito da Guarda, o que concentrava mais operacionais e meios, de acordo com o site da Proteção Civil.

Os quatro fogos em curso estavam a ser combatidos por 194 operacionais e 53 meios terrestres.

Àquela hora, no Sabugal, estavam 138 bombeiros, apoiados por 39 viaturas, a combater o fogo que deflagrou às 17:11 de sexta-feira, refere o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



O incêndio foi considerado "ocorrência importante" pela ANEPC, uma vez que já tem uma "duração superior a três horas" e "mais de 15 meios de proteção e socorro envolvidos".





Em fase resolução, o site da ANEPC indicava, à mesma hora, dois fogos, com 22 operacionais e sete veículos, enquanto em conclusão 17 incêndios, que envolviam 465 operacionais e 138 meios terrestres.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou na sexta-feira mais de 50 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco em perigo máximo de incêndio rural.O IPMA colocou também vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Santarém, Portalegre, Lisboa, Beja e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira, indicou o Instituto.O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.