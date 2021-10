Portugal vai receber 6,1 milhões de vacinas contra a covid-19 até final do ano

Portugal vai receber cerca de 6,1 milhões de vacinas contra a covid-19 até final do ano, dispondo de doses suficientes para voltar a vacinar toda a população, caso seja necessário, anunciou hoje o coordenador da ex-`task force´.

"Se quiséssemos vacinar outra vez toda a população com uma terceira dose, tínhamos vacinas suficientes para o fazer, não sendo, eventualmente, necessário", afirmou Henrique Gouveia e Melo na Assembleia da República, onde foi ouvido para balanço da atividade da `task force´ que implementou o plano de vacinação.

Segundo o vice-almirante, quando a `task force´ cessou as suas funções, em 28 de setembro, estavam ainda disponíveis cerca de 2,5 milhões de vacinas, estando previstas chegar no quarto trimestre mais 6,1 milhões de doses, a que se vão juntar as já contratadas para os primeiros meses de 2022.