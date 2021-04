Portugal vai receber mais 50 refugiados, 24 são menores não acompanhados

Portugal vai receber mais 50 refugiados nas próximas semanas, dos quais 24 menores não acompanhados, anunciou hoje a secretária de Estado para a Integração e as Migrações.

A equipa da ministra de Estado e da Presidência esteve hoje a ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição regimental, durante a qual a secretária de Estado Cláudia Pereira sublinhou que mesmo durante a pandemia o Governo continuou "a acolher quem mais precisa", tendo o país recebido 116 refugiados.

"Iremos receber nas próximas semanas mais 50 refugiados, dos quais 24 menores não acompanhados vindos da Grécia", revelou, sublinhando que se trata de um esforço por parte do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), em articulação com outros institutos públicos.