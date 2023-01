Portugal vigiou durante seis dias fragata russa com hipermísseis

O acompanhamento pela Marinha portuguesa da fragata russa ‘Almirante Gorshkov’, que tal como o CM noticiou no passado sábado (dia 14) passou ao largo de Portugal armada com os temíveis mísseis de cruzeiro hipersónicos ‘Zircon’, prolongou-se por seis dias, entre 12 e 18, apurou o CM junto de fontes militares.

A ‘Gorshkov’, que foi largada no dia quatro de janeiro, numa cerimónia presidida pelo próprio presidente russo, Vladimir Putin, foi monitorizada por marinhas de vários países, como a Noruega, Reino Unido e Espanha, até entrar em área de responsabilidade portuguesa (embora fora de mar territorial) no dia 12. Realiza a sua primeira missão operacional com os novos misseís hipersónicos (até agora apenas utilizados em testes), misseis guiados de última geração que atingem os 11 mil km/h (9 vezes a velocidade do som), conseguindo ultrapassar "qualquer" sistema de defesa aérea, e têm um alcance de mil km. "Não tem comparação com outros", disse Putin sobre os ‘Zircon’.

A Marinha portugueses empregou pelo menos um meio naval, que o CM sabe ter sido a fragata ‘Bartolomeu Dias’, para acompanhar a ‘Gorshkov’. Os russos, que fizeram um percurso direto desde que saíram do porto de Severomorsk – em direção ao Mediterrâneo e ao Índico, para alegados exercícios – acabaram por se afastar de tal forma da costa de Portugal continental que foram vigiados, sabe o CM, a mais de mil km a oeste das Flores (Açores), mesmo no centro do oceano Atlântico.