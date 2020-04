Português a viver em Bruxelas mata senhorio à facada após discussão

Cândido da Silva Carreira, um português de 61 anos emigrado em Bruxelas, na Bélgica, foi morto à facada na sequência de uma discussão com um inquilino, também português, a quem arrendava um apartamento.



De acordo com a imprensa local, a vítima era natural de Cerva, no concelho de Ribeira de Pena. O agressor, de 40 anos, foi detido pela polícia belga.