Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português acusa quatro tipos de droga ao volante

Homem foi detido na segunda-feira pela polícia de Lepe, Espanha.

Por M.C. | 08:50

Um português foi detido na segunda-feira pela polícia de Lepe, Espanha, após ter acusado positivo a presença de quatro tipos de drogas no sangue, enquanto conduzia.



A detenção ocorreu quando os agentes se aperceberam da "condução anómala" do português.



Revistado, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo.



No entanto, mesmo assim, foi transportado para a esquadra para um teste de despistagem de drogas.



O exame acusou a presença de vestígios de cocaína, heroína, haxixe e marijuana no sangue do português.



Foi de imediato multado em mil euros, ficou sem seis pontos na carta de condução e com a viatura apreendida.