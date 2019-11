Português ameaçava mulher: "Nunca mais vais ver os teus netos"

Um português, de 61 anos, começa a ser julgado esta semana no Tribunal de Lausana, Suíça, por crimes de violência extrema contra a mulher. Segundo o Ministério Público suíço, o arguido, que está em prisão preventiva, chegou a enviar 510 SMS e fez 680 chamadas para o telemóvel da vítima, num curto período, ameaçando-a de morte.O terror por que passou a vítima começou em 2014. A mulher, de 60 anos, relatou as agressões físicas e a coação psicológica de que era alvo e o marido foi condenado a 4 meses de prisão. A vítima regressou a Portugal e o ex-marido perseguiu-a mal saiu da cadeia. Em 2017, ambos regressaram à Suíça, sem que a perseguição e as ameaças parassem.Segundo a acusação, entre 13 de janeiro e 28 de abril desse ano a mulher recebeu aquele número anormal de mensagens e de chamadas. Frases como "não esqueças que cavaste o teu buraco", "juro-te que nunca mais verás os teus netos", "tudo o que farei será para te matar" foram algumas ameaças que a vítima sofreu. A mulher foi mesmo sequestrada, fechada numa casa e agredida e violada repetidamente.No início de maio de 2017 o agressor preparava-se para fugir para Portugal, quando a polícia de Lausana o deteve. Tinha uma mala com corda, fita adesiva e algemas, indiciando que se preparava para atentar contra a vida da ex-mulher antes de escapar. Um juiz aplicou-lhe prisão preventiva. Está acusado de sequestro, violação, violência doméstica e atos preparatórios para homicídio.