O alerta a pedir a identificação de um português com amnésia que foi encontrado a deambular no centro de São Paulo, no Brasil, acabou por revelar que o homem é um burlão já condenado que deixou um rasto de crimes por onde passou. Ficou conhecido por montar um esquema semelhante à Dona Branca – oferecia taxas de juro de 30% ao ano –, mas foi condenado a 10 anos de prisão que nunca cumpriu. Mesmo em fuga, continuou ...