Português apanhado em auto-estrada espanhola com bloqueador no pneu

A Guardia Civil espanhola intercetou em O Porriño, na Galiza, um carro de matricula portuguesa a circular na autoestrada A 55, com um bloqueador de roda.O condutor tinha sido detido horas antes e acusou positivo no teste para despiste do consumo de drogas. A Polícia imobilizou o carro com um bloqueador, mas o automobilista decidiu prosseguir a viagem.O alerta foi dado por vários condutores, na quinta-feira passada, informando que um veículo circulava a uma velocidade muito reduzida, na faixa esquerda da auto-estrada, provocando situações de perigo.O condutor português e proprietário do carro foi notificado como presumível autor de um crime contra a segurança viária, por condução negligente e evidente risco para outros automobilistas. Enfrenta um processo que decorre no Julgado de Instrução da Guarda de Tui.