Português apanhado em Gibraltar com 825 kg de haxixe em veleiro

Um português e um espanhol foram detidos no território britânico de Gibraltar (sul de Espanha), após terem sido apanhados no interior um veleiro com 825 quilos de haxixe.A interceção da embarcação ocorreu na terça-feira à tarde, durante uma patrulha de rotina feita por operacionais das alfândegas de Gibraltar. O veleiro navegava a cerca de dois quilómetros da costa, quando foi fiscalizado. A droga estava acomodada em fardos no porão da embarcação.Os dois detidos foram levados para interrogatório e a investigação prossegue para apurar a origem da droga apreendida.