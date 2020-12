Português apanhado em rede de droga que operava nas Canárias, em Espanha

As autoridades espanholas desmantelaram este sábado uma organização criminosa e detiveram seis pessoas, entre elas um cidadão português, na ilha de Lanzarote, nas Canárias.A operação da Polícia Nacional, da Guarda Civil e da Agência Tributária permitiu destruir o maior esconderijo de cocaína da ilha, onde foram descobertos e apreendidos 268 quilos do estupefaciente.A investigação teve início em junho e contou com o apoio da DEA (Agência Antidroga americana). A rede tinha uma ampla infraestrutura de barcos de recreio e conexões com cartéis sul-americanos.