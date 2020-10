Português arrisca 10 anos de prisão por homicídio na Suíça

Um português arrisca 10 anos de cadeia e expulsão de território suíço, se for considerado culpado do homicídio, à facada, de um jovem de 22 anos, em 2018.Nascido em Cabo Verde e com passaporte português, o arguido cometeu o crime a 16 de março de 2018. Colocou-se em fuga, mas foi apanhado no dia seguinte.Quando era encaminhado para a prisão de Martigny, localidade onde ocorreu o homicídio, voltou a tentar escapar, sem sucesso. Semanas antes do crime, o homicida já tinha rasgado parte de uma orelha a outro homem, numa discussão.