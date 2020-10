Português arrisca mais de 12 anos de prisão por matar colega de quarto em Espanha

Um emigrante português arrisca uma pena de 12 anos e meio de cadeia por ter matado, com golpes de tesoura no pescoço, um colega de quarto nas ilhas Baleares, em Espanha. O crime ocorreu a 20 de setembro de 2019.António da Silva Azevedo discutiu com o colega de quarto, equatoriano. Pegou numa tesoura e matou-o com vários golpes no pescoço.