Português assalta casa na Alemanha e adormece ao lado da vítima

Um português de 32 anos, emigrado em Kolbermoor, na Alemanha, foi detido após ter adormecido na cama de uma casa que estava a assaltar, com a vítima a dormir no mesmo leito. O caso insólito passou-se no domingo de madrugada, relata a imprensa local.O português estaria embriagado e invadiu a moradia de um casal idoso. A mulher acordou com os barulhos e saiu da cama. Escondeu-se e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram procuraram em várias divisões da casa.Acabaram por encontrar o assaltante a dormir na mesma cama do dono da casa, que sofre de problemas auditivos.