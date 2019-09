Português assassina namorada à facada: “Matou a mulher que o tirou da miséria”

Francisco Costa esteve em Barcelos há um mês a passar uma semana de férias na freguesia de Lama, de onde era natural. Com os amigos, elogiou Dione Streckert, a brasileira de 54 anos com quem namorava há pouco mais de um ano e que assassinou à facada, sábado à noite, no Luxemburgo."Matou a mulher que dizia tê-lo tirado da miséria. Parece mentira, ele só falava bem dela. Nunca ninguém pensou que ele pudesse ser capaz de um crime destes", disse aoum morador da freguesia que conhece bem Xico Rosquilho, de 49 anos - a quem são apontados alguns problemas de alcoolismo.O homicida está agora em prisão preventiva. O crime aconteceu por motivos passionais e poucas horas depois de ter sido libertado - fora detido por violência doméstica - e ter sido proibido de contactar a namorada, que deixa quatro filhos.Francisco Costa estava emigrado há cerca de 15 anos no Luxemburgo, para onde levou a primeira mulher, de quem tem três filhos adultos. O casal acabou por se divorciar entretanto, devido a alegados casos de violência doméstica. Nessa altura, a mulher fugiu para Portugal.