Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português ataca turistas em Gran Canária e acaba detido

Vítimas foram ameaçadas com uma faca quando passeavam na praia do Inglês e obrigadas a entregar todos os pertences.

Por J.T. | 08:30

Um português foi detido na ilha Gran Canária, Espanha, por ter assaltado duas turistas alemãs com violência. As vítimas foram ameaçadas com uma faca quando passeavam na praia do Inglês e obrigadas a entregar todos os pertences.



Um homem ouviu os gritos das vítimas e foi em seu auxílio. Viu o suspeito, de 39 anos, fugir a correr e foi atrás. Foi o próprio quem ligou à polícia, dizendo que estava a perseguir um ladrão. Acabou por conduzir os agentes até às imediações de um centro comercial, onde o português foi encontrado, escondido, e detido. Tinha 70 euros e um gorro.