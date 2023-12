Português ‘batizado’ para entrar em máfia brasileira

A Polícia Federal brasileira acredita que o sindicato do crime Primeiro Comando da Capital (PCC) ‘batizou’ o primeiro português como membro da rede, apurou o CM. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso, no âmbito de um inquérito alargado e onde também se liga o processo da concessão corrupta de vistos em consulados de Portugal no Brasil, através dos quais pelo menos oito elementos do PCC terão conseguido autorização de entrada em Portugal, utilizando nomes falsos ou de pessoas falecidas para enganar os registos.









