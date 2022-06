Rúben Oliveira, o principal cliente português do major Sérgio Carvalho - o brasileiro considerado um dos maiores traficantes de droga do Mundo -, estava dado como foragido às autoridades e preparava-se para nova fuga, que seria para o Dubai, com passagem pelo Aeroporto de Madrid. O homem, que traficava cocaína em Portugal e Espanha, foi, tal como o CM este domingo noticiou, apanhado pela PJ em Lisboa, quando estava a reunir uma grande quantia em numerário e bens pessoais para a fuga.









Ver comentários