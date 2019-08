Português condenado a 20 anos de prisão por matar a mulher com 15 facadas

Um português de 60 anos foi esta quinta-feira condenado a 20 anos de prisão pelo tribunal de Lucerna, na Suíça, por ter matado a mulher, em novembro de 2016, com 15 facadas. Domingos Santos foi ainda condenado a uma pena acessória de 15 anos de interdição de entrada naquele país.O coletivo de juízes acompanhou as alegações finais do Ministério Público. O procurador tinha mesmo sugerido a prisão perpétua, frisando "a premeditação do crime que revelou a conduta" do português. A defesa de Domingos Santos, por seu turno, tinha pedido dez anos de prisão, defendendo apoio médico urgente para o português.Em tribunal, no entanto, ficou provado que Domingos Santos se deslocou ao restaurante onde trabalhava Maria Florinda, a mulher, na tarde de 12 de novembro de 2016. Após discussão com a companheira, perseguiu-a e, já na rua, matou-a com 15 facadas. Fugiu, mas veio a ser capturado pouco depois.Fernando Anunciação, irmão de Maria Florinda, considerou esta quinta-feira aoque "se fez justiça", apesar de achar "que a pena podia ter sido maior". "O que ele fez é monstruoso", lamentou Fernando.O coletivo de juízes que condenou Domingos Santos considerou que o português matou a companheira "por motivos fúteis, revelando ter sobre a mesma sentimentos de posse".O homicida português foi ainda condenado a entregar 45 mil euros de indemnização à filha de 32 anos e um valor igual ao filho, de 28 anos.Maria Florinda Santos ficou sepultada na Suíça, país onde os filhos trabalham e vivem.