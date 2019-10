Português condenado a 20 anos de prisão por matar mulher em França

Por não aceitar o fim da relação amorosa com Lídia Maria, de 57 anos, João Espadinha fez uma espera à porta do prédio onde esta morava, em Cavaillon, Norte de Marselha, França.Matou-a com um tiro na nuca, a 19 de setembro de 2016, e foi agora condenado a 20 anos de prisão – menos 10 do que o Ministério Público pedia.Espadinha tentou o suicídio.