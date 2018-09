Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português condenado a 30 anos de prisão por matar a mãe

Luís Carvalho, 31 anos, tentava esconder dívidas de jogo. Crime chocou a cidade de Paris.

Por João Carlos Rodrigues | 08:48

Estrangulou a mãe e atacou o pai com uma picareta na cabeça. O progenitor sobreviveu ao crime – viria a morrer nove meses depois – que chocou a localidade de Plaisir, nos arredores de Paris. Esta quarta-feira, Luís Carlos Freitas Carvalho, foi condenado a 30 anos de cadeia pelo crime, cometido em março de 2016.



De acordo com o tribunal de Versailles, ficou provado que o português matou a mãe e tentou tirar a vida ao pai depois de descobrirem que o filho tinha contraído empréstimos em seu nome no valor de 27 mil euros. Luís Carvalho, de 31 anos, tinha dívidas de jogo que atingiam os 200 mil euros, a maior parte relativas a apostas desportivas.



Logo a seguir ao crime, Luís fugiu e só foi detido três dias depois, num hotel de Paris. Na altura, relatou que tivera uma discussão com os pais, que queriam perceber o total das dívidas e propuseram falar com os credores para conhecer as condições dos empréstimos. Nesse momento, os progenitores já tinham pedido a intervenção das autoridades para que Luís fosse proibido de jogar.