Português condenado a onze anos de cadeia por ataque em hotel

Tribunal considera que Carlos Inácio Pinto agiu com intenção de matar a mulher, Eliza.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

As três magistradas que julgaram Carlos Inácio Pinto não tiveram dúvidas de que o homem - tido como sendo milionário - queria tirar a vida à mulher, Eliza, num hotel em Vigo, Espanha.



O empresário de Vila Nova de Gaia foi, por isso, esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Pontevedra a 11 anos e 4 meses de prisão.



Carlos, de 60 anos, terá de pagar 16 mil euros à vítima. Fica ainda proibido de se aproximar da mulher ou de a contactar durante 18 anos, sendo sujeito a monitorização eletrónica quando sair da prisão.



"Não se trata de um golpe qualquer na cabeça. Temos de ter em consideração a forma, a zona do corpo atingida, a intensidade, a forma reiterada e a contundência dos golpes, bem como o instrumento usado. As lesões podiam ter causado a morte", diz a decisão, reportando-se aos factos ocorridos a 2 de maio de 2016.



O Ministério Público defendia que Carlos Inácio tentou matar Eliza, uma modelo de 29 anos, com um maço de calceteiro para receber um seguro de 150 mil euros. Apesar de levar uma vida de luxo, o empresário tinha dívidas ao Fisco.



A sentença diz, no entanto, que não foi possível perceber qual foi o móbil do crime, sendo certo que não eram conhecidos episódios de violência anteriores entre o casal.



Eliza foi atacada após sair do banho. Estava a passar creme no corpo quando foi atingida cinco vezes na cabeça.



"A vítima foi apanhada desprevenida, as suas capacidades defensivas estavam em baixo, tanto mais que era imprevisível ser atacada por uma pessoa com quem convivia diariamente", dizem as magistradas, que consideram que as declarações de Eliza foram credíveis.



Após o crime, Carlos sofreu um ataque cardíaco. Já Eliza foi socorrida por funcionários do hotel. O facto de vítima e arguido serem casados, estado em que ainda se encontram, agravou, por si só, o crime.



PORMENORES

Preso há três anos

Carlos Inácio está preso em Espanha há três anos. Em julgamento alegou que foi a mulher que o tentou matar e que agiu apenas em legítima defesa.



Independência financeira

As juízas rejeitaram a hipótese de ter sido Eliza Pinto a atacar Carlos por dinheiro. Dizem mesmo que a jovem tinha as suas próprias contas bancárias.



Conheceu jovem na net

Carlos conheceu Eliza nas redes sociais e convenceu-a a vir da Roménia, onde vivia, para Portugal. Estavam casados desde setembro de 2015.