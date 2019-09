Português condenado a sete anos por matar cliente “sem querer” em França

Carlos Soares ainda diz que não sabe como aconteceu. Só que foi "sem querer". O português de 49 anos, dono de um restaurante numa vila dos arredores de Paris, foi agora condenado a sete anos de cadeia pelo homicídio à facada de um cliente, José David Silva.Arriscava 30 anos pelo crime, em janeiro de 2017, mas o tribunal de Créteil acreditou que o homicídio foi negligente - saiu do café de faca de cozinha em punho para calar o cliente ruidoso, mas terá sido um movimento involuntário e simultâneo de ambos a causar o golpe no peito.Carlos, da Batalha, está na cadeia desde o dia que matou José David, de Figueira de Castelo Rodrigo. O restaurante Continental era ponto de encontro da comunidade emigrante. Lá iam, entre outros, o deputado Carlos Gonçalves (PSD), que ali reside, em Ormesson-sur-Marne. "O crime chocou-nos a todos", disse então aoEm noite de festival português, a 6 de janeiro de 2017, Carlos vivia um dilema: de um lado os clientes, que muitas vezes, embriagados, levavam a festa para a rua; do outro os vizinhos que se queixavam do barulho. José David, com 2,27 g/l de álcool, desentendeu-se com outro cliente por causa de chouriço e foi para a rua bater nas grades de metal.O dono do restaurante saiu então de faca em punho, mas diz que o amigo e cliente se atirou de peito e ficou espetado na arma.A maioria das testemunhas concordou: "foi um acidente". Mas a investigação teve dúvidas. Acabou por ser o tribunal de júri a desqualificar o crime de homicídio qualificado para negligente.Carlos fugiu do local logo após o crime, regressando mais tarde quando já lá estava a polícia. A faca foi encontrada, limpa, dentro de um caixote do lixo no exterior do restaurante.Nas alegações finais, o Ministério Público pediu 14 anos de prisão, após ter apontado para 30 na acusação. José David deixou mulher e dois filhos, na altura com 5 anos e o mais novo 7 meses."Bom homem", "cristão" e "um ser humano em busca do perdão da família da vítima". Foram algumas das expressões em tribunal para descrever Carlos, que é um recluso exemplar na prisão.