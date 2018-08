Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português condenado em França a 30 anos de prisão tem "perdão" de cinco em Portugal

Código Penal português não permite uma pena superior a 25 anos de prisão.

Um homem de Barcelos, condenado em França a 30 anos de prisão por violação e homicídio de uma mulher, conseguiu um "perdão" de cinco anos, com a transferência do cumprimento da pena para Portugal.



Segundo um acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, a que esta quarta-feira a Lusa teve acesso, a redução da pena impõe-se pelo facto de o Código Penal português não permitir uma pena superior a 25 anos de prisão.



Os factos remontam a 05 de fevereiro de 2012, em França, quando o arguido levou para um contentor de obras uma mulher que tinha conhecido na véspera e a agrediu corporalmente, violou e estrangulou mortalmente.



Em junho de 2015, o tribunal de Toulouse condenou-o a 30 anos de prisão, pena que desde então começou a cumprir.



Em março de 2018, o arguido pediu ao Ministério Público francês que o remanescente da pena fosse cumprido em Portugal, numa prisão perto da mãe e irmãs.



As autoridades francesas anuíram, considerando que o cumprimento da pena em Portugal, perto da família, contribuirá para atingir o objetivo de facilitar a sua reinserção social.



Transmitiram o processo à Relação de Guimarães, para reconhecimento da sentença e sua execução em Portugal.



A Relação de Guimarães reconheceu a sentença, mas ressalvou que a pena de 30 anos de prisão excede o limite máximo de 25 anos previsto no Código Penal português, "pelo que não se mostra compatível com a lei interna portuguesa".



Por isso, decidiu expurgá-la dessa parte que "ofende princípios fundamentais da Constituição", fixando-a em 25 anos.