Português conduz 38 quilómetros em contramão em autoestrada espanhola

Condutor de 62 anos disse à polícia que se sentia “desorientado”.

01:30

Durante quase meia hora, um condutor português, de 62 anos, espalhou o terror numa autoestrada de Badajoz, em Espanha, após circular em contramão durante a madrugada. Ao todo, o português fez 38 quilómetros em sentido contrário e só por milagre não provocou qualquer embate frontal.



O condutor conduzia em direção a Portugal pela autoestrada A5. À 01h15 da madrugada saiu de Mérida na sua viatura, com o objetivo de chegar à fronteira portuguesa. Só que, à saída daquela cidade, ao quilómetro 348, o condutor acabou por entrar em sentido contrário. Segundo disse às autoridades espanholas, tal ficou a dever-se ao facto de ter sofrido um pequeno despiste num dos acessos da autoestrada e, por lapso, continuou a viagem do lado errado da via.



Diversos ocupantes de viaturas que se cruzaram com o condutor português fizeram sinais de luzes e sonoros – sem sucesso –, pelo que acabaram por dar o alerta para a Guardia Civil. As autoridades só conseguiram intercetar o condutor em infração à passagem pela localidade de Talavera la Real, ao quilómetro 386, pelas 01h40. Nessa altura, o condutor português disse aos polícias que se sentia bastante "confuso e desorientado".



O homem acabou por ser levado sob detenção pelas autoridades e foi sujeito ao teste de alcoolemia, cujos resultados não foram divulgados. O português pode vir agora a ser indiciado por condução perigosa, crime pelo qual responderá depois em tribunal.n