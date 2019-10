Português consome cocaína e foge por 114 quilómetros na Galiza

Um homem de 26 anos, natural de Chaves, protagonizou uma louca fuga às autoridades espanholas na Galiza. Após 114 quilómetros de perseguição, só parou depois de abalroar uma das viaturas da Guardia Civil. Sujeito a testes a drogas e álcool, deu positivo no consumo de cocaína.O caso teve lugar na madrugada de segunda-feira, mas o jovem já é conhecido para lá da fronteira. Estava até proibido de conduzir em Espanha até 4 de junho de 2020. Ainda assim, colocou-se à estrada. Pior, fê-lo sem espelhos nos retrovisores exteriores do Volkswagen Golf, o que chamou a atenção do Destacamento de Trânsito de Verín, na A-52, na zona de As Estivadas, sentido Porriño. Ignorou as ordens de paragem e continuou a toda a velocidade.Foi seguido a uma distância segura por polícias que comunicaram o caso à central, logo colocando em campo uma operação de caça ao homem."Com total desprezo pela sua vida e pelas dos demais utilizadores da estrada", refere a Guardia Civil, conduziu até à localidade de Rante, deixando a A-52 e regressando à mesma minutos depois, mas no sentido contrário. Curiosamente, voltou a passar no primeiro ponto de fuga, onde as patrulhas o tentaram parar, mais uma vez, sem sucesso.Tentando voltar a Chaves, o homem optou pela N-532, mas já lá estava a Guardia Civil. O condutor não se reteve e abalroou o Nissan X-Trail. Foi detido e levado a juiz, indiciado por três crimes. Ficou em liberdade, obrigado a voltar a tribunal ao dia 1 de cada mês.