Português de 16 anos assalta duas mulheres em Badajoz

Um português de 16 anos foi detido em Villafranca de los Barros, Badajoz, Espanha, por ter assaltado com violência duas mulheres, uma delas também menor, anunciou a Guardia Civil.De acordo com as autoridades espanholas, os crimes ocorreram na quarta e quinta-feira. As vítimas foram "surpreendidas e abordadas na rua". Ameaçadas e agredidas, ficaram sem joias, relógios e telemóveis.Tiveram de ser assistidas a ferimentos.O detido foi identificado pelas vítimas. Será de uma família itinerante mas atualmente instalada naquela localidade. Foi colocado numa prisão para menores.