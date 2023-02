Um jovem português de 22 anos foi morto, com várias facadas, na madrugada de sábado numa localidade do cantão de Valais, na Suíça. O suspeito do crime, um jovem de origem sérvia de apenas 17 anos, já foi preso e encontra-se detido preventivamente a aguardar acusação.



O crime, segundo vários jornais suíços noticiaram esta segunda-feira online, ocorreu na localidade de Chippis.









Ver comentários