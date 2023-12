Português de 23 anos suspeito de balear homem no Luxemburgo detido na Bélgica

Um jovem português de 23 anos, suspeito de ter baleado outro homem no dia 5 de dezembro, na cidade do Luxemburgo, foi detido esta terça-feira à noite a poucos quilómetros da fronteira com a Bélgica, em Arlon, avança o RTL Today.A notícia foi confirmada, esta quinta-feira, pelo gabinete de imprensa do Ministério da Justiça.O suspeito tinha um mandado de captura europeu. Encontra-se num centro de detenção belga a aguardar extradição para o Luxemburgo.Segundo o Luxembourg Wort, o motivo do crime poderá estar relacionado com o tráfico de droga. A vítima sofreu ferimentos graves.