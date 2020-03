Português de Celorico da Beira morto em França

Um português com cerca de 30 anos, natural de Celorico da Beira, foi morto na sexta-feira, na zona de Paris, França, em circunstâncias que estão a ser investigadas pelas autoridades locais.O homem era filho do presidente da União das Freguesias de Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais. Este domingo, ocontactou António Carlos Gomes, que disse apenas já estar em França para tratar da transladação do corpo do filho e que ainda não tinha feito contactos com as autoridades portuguesas.Este domingo, o gabinete da secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, ainda não tinha qualquer informação acerca da morte do português.