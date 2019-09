Português desaparecido em Paris desde 4 de setembro

Carlos Parquete, de 47 anos, está desaparecido em Paris, França, desde o passado dia 4 de setembro.O homem, que vive no Estoril, Cascais, terá ido ter com uma mulher, com a qual manteria uma alegada relação amorosa.O pai já denunciou o caso à PSP de Matosinhos.A família está desesperada. "Ele foi visto pela última vez na Disneyland. Um amigo diz que estaria alcoolizado e sujo, na companhia de uma mulher loira. Não sabemos o que fazer. Nem sabemos onde ficou alojado", disse aoManuel Paquete, pai do desaparecido.